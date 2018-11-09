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Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду

09.11.2018 12:30
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Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду

В России умер известный актер, один из самых ярких звезд популярного "Ералаша" Николай Румянцев.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Знай.

Пока родные Румянцева не сообщают о причинах смерти 54-летней знаменитости. Информация о дате и месте похорон Николая Румянцева также пока не обнародована.

"Вот и детство мое уходит. И .. начинает идти мое поколение (рядом с моим возрастом). Очень страшно. Спасибо Николаю Румянцеву за удовольствие, которое он доставил своей игрой. Был волшебный в Ералаше. Соболезнования родным. 54 года - это не возраст. Очень рано".

"Еще одна Легенда ушла от нас. Жаль, очень жаль... Хорошо, что остались роли Николая - "Ералаш" и "Пролетал марсианин в осеннюю ночь". И память наша о прекрасном актера тоже осталась", - выразили соболезнования поклонники актера в сети.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, актер, Ералаш, умерший
 
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