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Макрона намеревались убить керамическим ножом: стали известны подробности покушения
Группа, планировавшая нападение на президента Франции Эммануэля Макрона, собиралась воспользоваться керамическим ножом, который нельзя выявить металлоискателями.
Покушение на президента было запланировано на 11 ноября — день массовых мероприятий в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.
Предполагается, что пронести нож должен был 62-летний Жан-Пьер Б., житель департамента Изер. Согласно замыслу группы, Жан-Пьер должен был смешаться с толпой на массовых мероприятиях, дождаться подхода президента Макрона и нанести удар. По данным полиции, участниками заговора были шесть человек — пятеро мужчин и женщина. Возраст заговорщиков — от 22 до 62 лет.
Как сообщает France-2, наблюдение за Жаном-Пьером велось, начиная с 31 октября. Подозреваемого не спас тот факт, что для связи с сообщниками он использовал зашифрованный мессенджер. 5 ноября группа организовала встречу возле города Шарлевиль-Мезьер, а на следующий день все подозреваемые были задержаны. В багажнике автомобиля Жана-Пьера Б. был обнаружен керамический нож.
Полиция расследует дело о создании преступной террористической группировки. Предполагается, что покушение заговорщики решили организовать на почве неприязни к президенту Макрону. Получены данные, что злоумышленники придерживались ультраправой идеологии.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, президент, Франция, убийство, покушение, Макрон
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