Путин и Медведев одновременно выехали из России - россиянам сообщили тревожную новость

14.11.2018 14:10

В РФ разгорелся скандал вокруг ситуации с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, оправдываться за который был вынужден пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Информационные агентства РФ обратили внимание, что Путин и Медведев одновременно покинули Россию, что является нарушением одного из основополагающих правил безопасного функционирования государства.

Журналисты сообщили, что президент РФ Владимир Путин пребывает с официальным визитом в Сингапуре, а премьер-министр Дмитрий Медведев - в итальянском Палермо на международной конференции по Ливии.

Обоих в данный момент нет на территории России. В случае чрезвычайных обстоятельств с президентом власть в России по Конституции переходит к премьер-министру, который должен быть готов взять полномочия на себя в любой момент. В СМИ обратились к Пескову за комментарием о том, кто руководит Россией в отсутствие двух первых лиц государства.

При этом Песков подтвердил, что российские власти стараются не допускать таких ситуаций. Однако, по его словам, сложившаяся ситуация не поставит российские власти в тупик, так как руководители будут управлять Россией в "телефонном режиме". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что соцсети шутят об отмене встречи Трампа и Путина в Париже.



Источник: www.dialog.ua