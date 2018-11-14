Стало известно, какие в США подготовили новые сильнейшие санкции против РФ и когда они окончательно вступят в силу

14.11.2018 14:48

До конца 2018 года санкции США, направленные против России, вряд ли вступят в силу, однако их можно ожидать сразу же после новогодних праздников. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что у России финансовая дыра на 42 миллиарда долларов, санкции США нанесли неожиданный удар внутри РФ. По данным СМИ, сенаторы не станут уделять время санкциям против России в 2018 году, вместо этого они сосредоточатся на внутренних проблемах страны. Отмечается, что такое решение подтверждает сразу несколько источников. Журналисты издания уверены, что решение о вводе новых санкций против РФ будет принято уже в января 2019-го, сразу после новогодних праздников.

Отмечается, что данный пакет ограничений в отношении России был составлен сразу же после встречи лидеров США и России в Хельсинки.

Однако вопрос по санкциям слишком долго обсуждался и корректировался. По словам Джона Смита, который в мае покинул пост директора Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, если всплывет информация о вмешательстве России в ноябрьские выборы в США, то вопрос о санкциях будет принят до конца года. Представитель Госдепа Теслер призвал Европу не ослаблять санкции, направленные против РФ. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки "порадовало" небедных граждан "скрепной" и украинских пособников российских оккупантов свежим санкционным пакетом.



Источник: www.dialog.ua