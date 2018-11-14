У берегов Новой Зеландии засняли странное восьмиметровое существо

14.11.2018 13:37

Удивительное животное удалось записать на видео.



«Оживший целлофановый мешок!» – именно такая мысль сперва промелькнула в головах у 56-летнего Стива Хэтэуэя и 48-летнего Эндрю Баттла, отправившихся пару дней назад нырять у побережья новозеландского острова Уайт-Айленд и неожиданно натолкнувшихся там на поразительную аномалию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



Загадочный полый организм или объект (кто его знает, что это такое?) длиной более восьми метров плавал под водой, ничуть не пугаясь от появления дайверов. Поразмыслив чуть дольше, а значит, и лучше, наши герои предположили, что речь идет о каком-нибудь неизвестном официальной науке животном вроде гигантского водоплавающего червя.



Как бы то ни было, пораженные водолазы запечатлели монстра на видеокамеру и несколько раз дотронулись до него. Друзья убеждены, что это все же живой организм, поскольку он явно плавал по осмысленной траектории и, кажется, даже медленно извивался и пульсировал. Кроме того, он сужался и расширялся, растягиваясь более чем на десять метров.



Ознакомившиеся с представленным ниже роликом специалисты сообщают: возможно, это была колония из тысяч или даже миллионов крошечных живых существ, ведущих себя как одно целое. Вот только каких именно, эксперты пока не в состоянии объяснить, поскольку ни с чем подобным ранее не сталкивались…