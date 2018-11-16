Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер

16.11.2018 14:00

Скончался актер, известный по фильмам «Тихий Дон», «Верные друзья» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Помимо этого, в фильмографии артиста около 90 работ, в том числе такие проекты, как «Дальнобойщики», «Марш Турецкого», «Человек-невидимка», «Коней на переправе не меняют», «Отец и сын», «Трактир на Пятницкой».

В Подмосковье скончался актер Сергей Юртайкин. Юртайкину был 91 год. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте ВГИКа.

«В ночь на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК имени Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича, сыгравший в легендарном «Тихом Доне»», — говорится в сообщении.

Источник: https://from-ua.com