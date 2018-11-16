- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер14:00
- После смены власти: Венгрия сделала громкое заявление об Украине11:15
- Ученые научились подделывать отпечатки пальцев09:30
- У заробитчан будут отнимать деньги при въезде в Украину: даже, если не заработали09:01
- Битва продлится минуты: сбывается страшное пророчество об Апокалипсисе08:15
- В Москве рассказали, что Путин задумал по Украине22:48
- Наследница Ванги напророчила беды Украине и России в следующем году21:21
- Россия использует Донбасс как полигон для испытаний и утилизации оружия — ГУР Минобороны18:21
- Пушилин хочет включить Мариуполь и Славянск в состав "ДНР": наемник сообщил про "силовой сценарий"17:52
- Ложь с экрана и правда устами народа17:29
Ученые научились подделывать отпечатки пальцев
Это делает возможными различные махинации.
Ученые использовали нейронные сети для генерации искусственных отпечатков пальцев, которые затем использовали в качестве ключа доступа для биометрической системы идентификации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.
Таким образом, было доказано, что фальшивые отпечатки все же можно изготовить. Как пишет The Guardian, ученые из Университета Нью-Йорка смогли сымитировать каждый пятый образец системы биометрической идентификации.
При этом, уровень вероятности возникновения ошибки составлял не более одного на тысячу. Чтобы обмануть систему, ученые воспользовались двумя ее нюансами. Во-первых, из эргономических соображений большинство устройств для считывания отпечатков не читают весь отпечаток за раз.
Вместо этого они снимают лишь ту часть пальца, которая прикасается к сканеру. Важно то, что такие системы не составляют во едино все части изображения, чтобы распознать целостный отпечаток пальца. Вместо этого они просто сравнивают доступную частичку с тем, что есть в базе.
Это означает, что злоумышленнику требуется совпадение только с одним из сотен тысяч сохраненных частичных образцов отпечатков пальцев, чтобы получить доступ. Во-вторых, ученые обратили внимание на то, что некоторые черты отпечатков более распространены, чем другие.
Это означает, что фальшивка, которая содержит в себе много популярных рисунков, имеет высокие шансы обмануть систему.
Опираясь на эти наблюдения американские исследователи создали фальшивые отпечатки, которые можно было выдать за как можно большее количество настоящих. Такой метод вряд ли поможет при взломе конкретной защищенной биометрическими данными учетной записи. Но когда речь идет о целой базе отпечатков, это может сработать.
Теги: Донбасс, ученые, отпечатки пальцев, подделка
- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру12:45
- "Выборы" в Донецке глазами очевидца: "Они верещат, как все "законно", а я расскажу, как было на самом деле"12:30
- По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ12:15
- Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения 12:00
- В ОРДО устанавливают мины-ловушки возле дорог11:30
- У террористов на Донбассе начались проблемы с эксплуатацией и хранением боеприпасов11:00
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер14:00
- В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах13:46
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ13:33
- «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля13:25
- В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"13:15
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»13:00
- На блокпостах боевиков «ДНР» не пропускают людей и держат их на ледяном ветру12:45
- "Выборы" в Донецке глазами очевидца: "Они верещат, как все "законно", а я расскажу, как было на самом деле"12:30
- По мирным они не стреляют. Член НВФ сделал признание о действиях ВСУ12:15
- Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения 12:00
- Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка08:47
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона18:54
- Елена Флоренская: Нам всем нужно вернуться в Донецк12:29
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе