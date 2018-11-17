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Россиянин выбросил возлюбленную с 10-го этажа, но дама залезла обратно

17.11.2018 14:25
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Россиянин выбросил возлюбленную с 10-го этажа, но дама залезла обратно

Россиянин приехал в гости к своей избраннице. После распития некоторого количества спиртного, мужчина захотел секса, но получил отказ. Тогда он разозлился и решил выкинуть свою подругу с балкона, пишет ДонПресс.
Но девушка «в полете» зацепилась за перила — так ей удалось спастись. Вернувшись в квартиру, она вызвала полицию.
Нарушителя задержали.



Теги: Донбасс, россияне, этаж, балкон
 
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