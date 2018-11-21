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"Более тысячи россиян погибли, многие покалечены..." - секретные наемники Путина устроили бунт против Кремля
Секретные путинские наемники из частных военных компаний устроили настоящий бунт и подали иск в Гаагу.
Дело в том, что более тысячи сотрудников ЧВК погибли и еще большее количество оказались покалечены. Они боятся свидетельствовать об этом и скрываются.
Поданный в Гааге иск предвещает копание в очень грязном белье. Ветераны российских частных военных компаний (ЧВК), действующих в Украине и в Сирии, обратились в Международный уголовный суд. Москва упорно отрицает существование скрытых военных операций, быстро разворачивающихся в Африке, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Российские наемники устали от того, что власти постоянно отказываются от них.
Начиная с 2014 года их усилия, направленные на легализацию частных военных компаний, чтобы пользоваться теми же социальными льготами, что и военнослужащие, наталкиваются на стену. Во вторник группа из 357 ветеранов ЧВК обратилась с коллективным иском к генеральному прокурору Международного уголовного суда в Гааге, указывает журналист.
В иске Россия обвиняется в "военных преступлениях" и непризнании их прав на основании "Документа Монтре", ратифицированного Россией в 2008 году. Документ регламентирует деятельность ЧВК во всем мире, говорится в статье. Поданный в Гааге иск предвещает копание в очень грязном белье. Представитель наемников Евгений Шабаев, глава комитета Общероссийского офицерского собрания, пояснил Le Temps, что "более тысячи сотрудников ЧВК погибли и еще большее количество оказались покалечены. Они боятся свидетельствовать об этом и скрываются".
Ни они, ни их близкие не пользуются никакой помощью. Эта тема табуирована в провластных СМИ, поскольку потери в бою считаются оборонным секретом, напоминает Шабаев. Хотя Кремль отрицает их существование, запрещенное российским законодательством, деятельность российских ЧВК была широко задокументирована как минимум на двух театрах военных действий: на Донбассе, где они сражались с регулярной армией Киева, и в Сирии, где они поддерживают регулярную армию Башара Асада. Их боевые действия вписываются в геополитические интересы Кремля.
Самым ярким примером является ЧВК Вагнера, контролируемая миллиардером Евгением Пригожиным.
Она отличилась в феврале, в ходе провалившегося наступления в Сирии против войск, противостоявших Башару Асаду и вооруженных Вашингтоном. Американская бомбардировка тогда унесла жизни более сотни человек из ЧВК, напоминает Гриншпан.
Эта катастрофа никак не повредила карьере Пригожина. Его люди теперь действуют в Ливии и вот уже несколько месяцев в Центральноафриканской Республике, продолжает автор. Кремль упорно отрицает всякую связь с ним, несмотря на нагромождение очевидных фактов. Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин оба сфотографировались вместе с Владимиром Путиным при получении награды. К тому же вести расследование по Пригожину оказывается опасным. Многие российские журналисты получали угрозы в свой адрес после того, как начинали свои изыскания в его отношении. Трое российских журналистов 30 июля были загадочным образом убиты в ЦАР, когда стали изучать деятельность наемников Пригожина, комментирует Гриншпан.
Двусмысленность Кремля объясняется двумя внутренне противоречивыми интересами. С одной стороны, власть хочет сохранить монополию на оружие и военнослужащих на своей территории (страх сепаратистских или революционных восстаний остается актуальным). С другой стороны, Кремль питает расположение к скрытым военным действиям за рубежом.
И различные ЧВК предоставляют прикрытие, позволяющее отрицать всякую ответственность, рассуждает корреспондент. "Российское государство должно позиционировать себя, - предупреждает Евгений Шабаев. - Либо легализируя ЧВК, либо запрещая их по-настоящему.
Поскольку растет число ветеранов, которые возвращаются на родину после незаконных операций за границей.
Если не реабилитировать их на законодательной основе, они начнут формировать криминальные группировки и станут представлять угрозу для страны".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, россияне, Гаага, бунт, погибли
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