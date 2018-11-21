"Макаронного монстра" в океане удалось заснять на видео

21.11.2018 08:15

Точно неизвестно, было ли это одно существо или скопление нескольких.



Исследователи морских глубин из австралийского проекта "Serpent" засняли у берегов Анголы (Южная Африка) совершенно фантастическое существо, похожее на спутанный клубок лапши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.



Существо обитало на глубине 1325 метров. Сначала камера засняла в воде что-то белесое и вытянутое. "Пришелец?"- пошутил оператор камеры, а потом приблизил камеру к объекту.



В свете глубоководной камеры объект со множеством болтающихся нитей еще больше был похож на спутанную китайскую лапшу. Внизу эти нити были тонкими и длинными. а в верхней части объекта короткими и толстыми. И все они двигались сами по себе.









Это видео (смотрите ниже) попало в интернет еще в 2015 году, но лишь недавно оно появилось на сайте Reddit, а потом и в СМИ. В сети существо в шутку назвали "реальным Макаронным монстром".



Авторы видео не знали, что это за существо, но потом кто-то из них сделал предположение, что это может быть один из видов Сифонофор. Это морские существа, имеющие сходство с медузами, но живущие в колониях.



Таким образом существо на видео не единый организм, а большая колония из множества отдельных существ.



Самой знаменитой сифонофорой является Португальский кораблик (физалия) и знаменит он в первую очередь тем, что его длинные "щупальца" опасны для человека и вызывают болезненные ожоги.



Является ли заснятое проектом "Serpent" лапшеподобное существо также ядовитым или нет, осталось неизвестным. Однако обитает оно на большой глубине и таким образом людям не опасно, в отличие от той же физалии, которая живет близко к поверхности.



