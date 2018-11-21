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Путину недолго осталось: Притула сказал, что станет последней каплей
Сергей Притула высказал мнение: эти санкции подтолкнут к устранению российского президента
Свергнуть власть Путина могут сами же агрессивно настроенные граждане России. Такое мнение высказал известный украинец Сергей Притула. Шоумен и волонтер уверен, что наказывать агрессивных граждан Российской Федерации можно по средствам запрета покидать им собственную страну.
Как известно, так называемые патриоты из РФ часто критикуют Запад, нахваливаю Россию и нынешний режим Владимира Путина. Так вот чтобы энтузиастов и «патриотов Великой России» поубавилось, надо всем таким гражданам России запретили покидать пределы собственного государства, передает тезисы интервью Притулы replyua.net
Телеведущий сказал: в случае, если россиянам все-таки запретить выезжать за пределы их страны, то они бы сами свергли власть собственного президента Владимира Путина. Да, о таком повороте событий можно только мечтать и фантазировать, говорит Сергей.
Комик не скрывал: «Было бы просто лучше некуда, если бы всем гражданам России ввели запрет на выезд за пределы страны. Нет, не только тем 350 гражданам из списка санкций, а полностью всем россиянам. У тебя есть паспорт гражданина России? – Тогда в Рязань поезжай. А почему же ты, русская патриотка в Майями рожать летишь? Ведь в Америке «пиндосы». Поезжай в Суздаль, пускай там в местном роддоме в мир маленьких патриотов Путина».
Также известно о расширении списка санкций для РФ. Так Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело экономические ограничения в отношении двух компаний из России.
По последней информации, в список попали ФГУП «Промсырьемипорт», а также ООО Global Vision Group. Оказалось, что вышеуказанные компании поставляли в Сирию иранскую нефть. Помимо того, ограничения были введены в отношении лично Андрея Догаева, он является заместителя директором компания «Промсырьеимпорт».
Несмотря на американские санкции, эти компании способствуют скрытным поставкам нефти из Ирана в Сирию, поэтому по определению финансового ведомства США, на них наложены усиленные санкции.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, США, Донбасс, президент, Путин, санкции
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