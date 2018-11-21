- "Более тысячи россиян погибли, многие покалечены..." - секретные наемники Путина устроили бунт против Кремля 19:02
- Росгвардия закупила спецтехнику для разгона митингов17:46
- В Кремле начали боятся: названа причина реального падения рейтинга Путина 16:15
- Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе15:56
- Путину недолго осталось: Притула сказал, что станет последней каплей13:15
- Ливадийский дворец в Крыму выставлен на продажу12:00
- Власти Крыма: Россия начала готовить россиян к возвращению Крыма Украине10:30
- Налог на солнце и воздух: жителей Крыма возмутило очередное подорожание09:45
- Новые санкции Штатов против РФ: под удар попали крупные российские компании – подробности09:30
- «Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения09:00
Росгвардия закупила спецтехнику для разгона митингов
В России для силовых структур приобрели два автомобиля с системой комплексного нелетального воздействия «СКНВ», включающей в себя лазерные излучатели. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на Госконтракт РФ.
По контракту, заключенному в мае этого года, заказчиком является Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сумма контракта составила 65 286 000 российских рублей. Поставщиком выступило Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Плюс», к слову — единственный претендент.
Отмечается, что установка, которой оснащены автомобили, может применяться для разгонов митингов при помощью ослепления и оглушения нарушителей порядка. По информации издания, излучатели будут установлены на два микроавтобуса «Газель».
Контракт должен быть реализован до конца текущего месяца.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, митинг, спецтехника, Росгвардия
- Митингующие решили ночевать у "офиса Таруты" и пошли к Донбасс Арене "бить бандер" (ФОТО + ВИДЕО)
- В Краматорске по тарифам ударили... митингом
- В Мариуполе готовятся к акции протеста: чтобы вернуть "ТВi"
- Сегодня в Славянске митинговали против рейдерского захвата маслоэкстракционного завода
- Официальное заявление МВД: "Райотдел милиции в Славянске захватили ради оружия" (ВИДЕО)
- "Провокатор!" На митинге в Донецке пошли в ход фанатские приёмы (ВИДЕО)
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Переселенцы страдают от посттравматического синдрома14:06
- В ОРДО заявили о «предотвращении теракта» в день «выборов»13:45
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости 13:34
- Боевик "ДНР" самоликвидировался с товарищами после употребления боярышника – подробности11:45
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone11:36
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- До -11 и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине до конца недели19:20
- "Более тысячи россиян погибли, многие покалечены..." - секретные наемники Путина устроили бунт против Кремля 19:02
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Аваков сделал громкое заявление в отношении "евробляхеров"18:00
- Росгвардия закупила спецтехнику для разгона митингов17:46
- Разница в поборах очень большая: В «ДНР» обсуждают взносы родителей на ремонт школ17:32
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто16:47
- В Донецкой области пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев16:30
- Диетологи назвали правила безопасного перекуса на ночь18:45
- 12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью18:31
- Названо проверенное народное средство от высокого давления17:12
- С какими знаками зодиака бесполезно спорить14:15
- Диетолог рассказал, как правильно есть орехи13:00
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО