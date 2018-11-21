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Росгвардия закупила спецтехнику для разгона митингов

21.11.2018 17:46
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В России для силовых структур приобрели два автомобиля с системой комплексного нелетального воздействия «СКНВ», включающей в себя лазерные излучатели. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на Госконтракт РФ.

По контракту, заключенному в мае этого года, заказчиком является Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сумма контракта составила 65 286 000 российских рублей. Поставщиком выступило Общество с ограниченной ответственностью «АСБ Плюс», к слову — единственный претендент.

Отмечается, что установка, которой оснащены автомобили, может применяться для разгонов митингов при помощью ослепления и оглушения нарушителей порядка. По информации издания, излучатели будут установлены на два микроавтобуса «Газель».

Контракт должен быть реализован до конца текущего месяца.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, митинг, спецтехника, Росгвардия
 
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