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В Кремле начали боятся: названа причина реального падения рейтинга Путина
Рейтинг президента РФ упал до минимума, который был в начале 2010-х, люди готовы поддержать любую альтернативу Путину.
Об этом "Апострофу" заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.
Владимир Путин может покинуть должность президента РФ лишь в том случае, если этого захотят российские элиты. Он отметил, что началась тенденция падения рейтинга доверия к действиям президента России, а этого больше боятся в Кремле. По словам политолога, власти вливали колоссальные средства в то, чтобы поднять рейтинг Путина до необычайного высокого уровня, но длилось это лишь несколько месяцев перед выборами, после этого пошел определенный спад - пропаганда ослабла.
Политолог сообщил, что бедные люди в РФ на протяжении многих лет замечают, как цены растут быстрее, чем им поднимают зарплаты. Многие до сих пор убеждены, что стоит вернуться в СССР и жить по тем правилам, ведь тогда у них была нормальная зарплата и люди не экономили на еде, просто покупать было нечего.
По его словам, люди начинают не верить Путину и доверяют больше ЛДПР и Коммунистической партии, что подтверждают выборы в регионах. Но россияне до сих пор борются за то, чтобы не было никаких прозападных идей, а это может вернуть страну в разруху 90-х.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, рейтинг, Кремль
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