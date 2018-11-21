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Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе

21.11.2018 15:56
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Виртуальные археологи нашли барельеф Будды на Марсе

Открытие было сделано на снимке Красной планеты.

Всемирно известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что заметил на поверхности Марса странное изображение при анализе снимков данной планеты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Находка длиной 8,6 км напоминает профиль головы человека, вероятнее всего, Будды. Неужели кто-то на Красной планете возвёл памятник духовному учителю?

На выше представленном фото видно, что изображение полностью соответствует профилю Будды. Ранее на Марсе вообще заметили целую статую основоположника буддизма.

Конечно, находка может быть парейдолической иллюзией. Если это и так, то данная иллюзия является самой невероятной. Большая часть пользователей верит, что находка – не обман зрения, а реальное чудо.

К сожалению, официальная наука опровергает подобные чудеса, хотя в НАСА, стоит отметить, почему-то давно не комментируют открытия виртуальных археологов.



Теги: Донбасс, археология, Марс, Будда, барельеф
 
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