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Археологи нашли могилу людей с аномальными черепами
Черепа в захоронении были вытянуты в длину.
Археологи Боливии заявили, что ими было найдено 500-летнее массовое захоронение с более сотней скелетов и артефактами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные Новости.
Некоторые останки имели искусственно деформированные вытянутые черепа, которые по всей видимости принадлежали богатым и знатным людям.
В Южной Америке вытянутые черепа в основном находят в Перу, поэтому боливийская находка сразу же заинтересовала многих. Однако археологи умышленно скрывают место, где они обнаружили могилу, чтобы спасти ее от разграбления. Указано лишь, что захоронение находится примерно в 30 километрах от Ла-Паса, столицы Боливии.
Раскопки были профинансированы боливийским министерством культуры и туризма и могилу нашли еще три месяца назад. Сейчас артефакты из захоронения тщательно изучаются.
По словам археологов, останки людей принадлежат местному народу Пакахес, которые в начале 15 века были завоеваны инками. Расцвет культуры Пакахес пришелся на 1200-е годы, а до этого в 700-900 годах нашей эры в этих местах процветала цивилизация Тиуанако. Поэтому возможно, что культуру вытягивания черепов Пакахес переняли у последних.
Из более сотни скелетов вытянутые черепа были лишь у некоторых, которых хоронили с особыми почестями, вероятно указывающими на их высокое положение в обществе. Вместе со скелетами нашли множество кувшинов и другой керамики, похожей на керамику инков, а также украшения и инструменты из бронзы.
По словам боливийских чиновников, это беспрецедентное открытие. Несмотря на то, что в прошлые века это захоронение основательно разграбили, там все еще осталось много вещей, которые имеют огромную научную ценность.
Чтобы пролезть внутрь захоронения, находящегося в заброшенной каменоломне, археологам пришлось протискиваться через узкий лаз шириной всего 70 см и длиной три метра.
Пока неизвестно, от чего погибли все эти люди. Возможно имела место эпидемия, а может быть они были убиты в сражениях с инками.
Теги: Донбасс, археология, люди, череп, раскопки, аномалии
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