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Страна, на которую наложено проклятие
Карлос Кастанеда уверен, что индейские шаманы прокляли США.
Американский писатель-мистик Карлос Кастанеда больше известен как автор нашумевшего бестселлера про индийского колдуна дона Хуана, который учил уму-разуму американского студента, открыв ему много основополагающих истин об окружающем нас мире. Но немногие знают, что Кастанеда еще и предсказывал будущее, по крайней мере, сохранилось его предвидение насчет США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Естественно, хорошо знавший культуру и философские взгляды индейцев Америки, писатель не мог не передать их видение, что же ждет завоевателей, которые пришли на чужую землю и пытались уничтожить коренное населения. По этой причине участь США, говорил писатель, была предрешена уже давно.
Индейские шаманы наложили проклятие на страну рабовладельцев: Соединенные Штаты должны исчезнуть с лица земли! Правда, шаманы хотели уничтожить завоевателей сразу же, однако Высшие силы отчего-то не позволили им это сделать: видимо, у Бога были свои планы на развитие земной цивилизации и на роль в этом процессе США.
И, тем не менее, по словам Карлоса, крах этой державы неизбежен, и произойдет он в конце второго десятилетия XXI века. Где-то даже проскальзывает дата – 2017 год. Но к счастью для Америки этот срок уже прошел. И хотя явного краха не последовало, чему можно порадоваться за американцев, сегодняшние экстрасенсы и провидцы уточняют, что обольщаться этим не стоит, ведь индейские шаманы не говорили о том, что катастрофа будет быстрой и мгновенной, скорее наоборот, они хотели, чтобы янки помучились, сполна хлебнув горя, которое они принесли землям, им не принадлежавшим, народам, их не звавших к себе даже в гости…
Согласно пророчествам индейских шаманов, США должны погрузиться в пучину океана, а оставшиеся на их землях индейцы, перебраться в Мексику. Судя по всему, процесс этот уже пошел, тем более что крах Америке предвещали и другие великие прозорливцы, например, Эдгар Кейси…
Многие аналитики говорят, что всеобщий потоп для Северной Америки маловероятен. Но кто сказал, что индейские шаманы имели что-то физически конкретное, а не выражались иносказательно? Вполне возможно, США исчезнут с лица Земли совсем по иной причине. Наиболее вероятная из них – экономический и политический крах державы. Вдумайтесь только, национальный долг страны – 22 триллиона долларов, и почти триллион долларов - дефицит федерального бюджета.
Как образно сказал сенатор Рэнд Пол, над головой Дяди Сэма давно уже висит дамоклов меч, при этом в стране нет сил, чтобы изменить ее политический курс, ограничив беспутные и уже неподъемные траты. То есть США неотвратимо катятся в пропасть, согласно великому проклятию, наложенному на эту державу индейцами (их духовными вождями)…
Теги: США, Донбасс, шаман, индейцы, проклятие
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