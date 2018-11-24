Грузовики российского «гумконвоя» сопровождают «Группы быстрого реагирования»

24.11.2018 12:26

Из РФ на временно оккупированные территории Донетчиныи Луганщины вторгаются «гумконвои», с «гуманитарными грузами» сомнительного содержания. Теперь с «гумконвоями» прибывают «Группы быстрого реагирования».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В неподконтрольном правительству Луганске наблюдатели видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками, на бортах пяти из которых были плакаты с надписями (на русском языке) «Гуманитарная помощь от Российской Федерации».

Команда СММ видела, как колонна въехала на территорию объекта в сопровождении трех транспортных средств с российскими номерными знаками и двух автомобилей с надписью «Группа быстрого реагирования» на бортах на русском языке».