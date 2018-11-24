Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Грузовики российского «гумконвоя» сопровождают «Группы быстрого реагирования»

24.11.2018 12:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Грузовики российского «гумконвоя» сопровождают «Группы быстрого реагирования»

Из РФ на временно оккупированные территории Донетчиныи Луганщины вторгаются «гумконвои», с «гуманитарными грузами» сомнительного содержания. Теперь с «гумконвоями» прибывают «Группы быстрого реагирования».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В неподконтрольном правительству Луганске наблюдатели видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками, на бортах пяти из которых были плакаты с надписями (на русском языке) «Гуманитарная помощь от Российской Федерации».

Команда СММ видела, как колонна въехала на территорию объекта в сопровождении трех транспортных средств с российскими номерными знаками и двух автомобилей с надписью «Группа быстрого реагирования» на бортах на русском языке».



Теги: Россия, Донбасс, Луганская область, гуманитарная помощь, ОБСЕ, гуманитарный конвой
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх