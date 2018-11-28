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Керченского стрелка Рослякова тайно сожгли и похоронили под другой фамилией - подробности

28.11.2018 20:30
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Керченского стрелка Рослякова тайно сожгли и похоронили под другой фамилией - подробности

Наконец-то решилась судьба тела керченского стрелка, который устроил настоящую бойню в своем колледже.

Владислава Рослякова поддали кремации и похоронили 2 недели тому назад под чужой фамилией.

Об этом сообщает издание 360, передает "Диалог.UA". Стоит отметить, что для Галины Росляковой было собрано более 100 тысяч рублей, и она получила данные средства, распорядившись ими по назначению.

Также соседка матери керченского стрелка сообщила, что после теракта женщина на целый месяц попала в больницу, а после того, как ее выписали со стационара, она вышла на прежнюю работу, однако в свою квартиру не вернулась, а совсем недавно приходила туда, чтобы выбросить все вещи своего сына. Она отметила, что Галина теперь живет не по своему адресу, а снимает другую квартиру и ее образ жизни стал замкнутым. Ранее еще одна соседка семьи Росляковых заявила, что в детские годы Владислав был крайне жестоким.

Также психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, что именно родители виновны в психических отклонениях сына, поскольку вовремя их не заметили и не обратились за помощью. Напомним, что эксперт в области психологии Максим Жидко уведомил общественность о том, кем себя представлял Владислав Росляков во время совершения теракта.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Керчь, теракт
 
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