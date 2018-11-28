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На берег Новой Зеландии выбросилось больше 140 дельфинов
Причина аномального поведения млекопитающих неизвестна.
На прошлых выходных, 24 ноября на островной территории Стюарт, которая относится к Новой Зеландии, граждане наткнулись на огромное количество выбросившихся на пляж чёрных дельфинов. Эксперты насчитали 145 особей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Обнаружил катастрофу местный житель. На место трагедии немедленно приехали экологи. Некоторые гринды (иное название животных) были ещё живы. Эксперты не смогли отправить дельфинов обратно в море, поэтому облегчили им участь, усыпив животных.
Эксперт Рене Леппенс отметил, что из-за изоляции места катастрофы, отсутствия ветеринаров и крайне неудовлетворительного состояния созданий экологи постановили усыпить гринд, это было самое правильное, человечное решение. Примечательно, что на островах часто находят выбросившихся морских обитателей, но не в таком количестве. Каждый год специалисты фиксируют примерно 85 случаев.
Ученые не могут сказать, с чем связана трагедия. Возможно, больной вожак стаи дельфинов решил умереть, а остальные особи последовали за ним в попытке спасти его. Другая версия – дельфины просто не успели отплыть от берега до отлива.
Теги: Донбасс, Новая Зеландия, дельфин, берег
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