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"Снова понесло куда-то в область причинных мест", - новый перл Путина "ниже пояса" рвет соцсети
Президент РФ Владимир Путин в очередной раз удивил общественность высказыванием "ниже пояса". Соцсети его "шутка" возмутила, а не насмешила.
Новый перл Путина вызвал настоящий ажиотаж в Сети, передает "Диалог.UA".
В среду, 28 ноября, Путин принял участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!". Там он, оправдываясь за катастрофический отток капитала из РФ, весьма неловко пошутил. "У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают такие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше!" - выдал российский лидер.
Соцсети, комментируя этот перл, обратили внимание, что Путин все чаще на публике позволяет себе весьма спорные высказывания о "причинных местах". За это его уже прозвали "мастером генитального юмора". Однако весело россиянам от новой "шутки" не стало. "Видать, много у него с этим проблем, ежели все мысли о том, что между ног", - высказал мнение комментатор. "Фрейд определил бы сразу: половые органы бабушки представляют для пациента скрытую угрозу", - припомнил Путину его же "шутку" другой пользователь Сети. Многие возжелали отправить российского лидера в то место, о котором он так неловко намекнул в своей "шутке". "И вот ЭТО 20 лет насилует огромную страну!" - возмутился подписчик.
Теги: Донбасс, доллар, Путин, юмор, инвестиции, шутка, форум, соцсети, РФ
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