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На Аляске зафиксировано еще одно землетрясение
01.12.2018 15:40
В США на полуострове Аляска утром в субботу, 1 декабря, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6 в 60 км к северо-западу от Анкориджа. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы в 9.57 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 17 километрах северо-западнее Анкориджа.
По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «очень сильное».
30 ноября на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.
Источник : https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Аляска, землетрясение
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