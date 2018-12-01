Нусс: Путин никогда еще не получал таких публичных пощечин на весь мир

01.12.2018 14:10

Украина и российская агрессия загнала Путина в полную международную изоляцию, преодолеть которую Кремлю уже практически не под силу. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал политический аналитик Павел Нусс.



Он рассказывает, что с Путиным отказался встречаться премьер Великобритании после атаки в Солсбери, с ним отказался встречаться президент Трамп после атаки в Керченском проливе. Ранее Петр Порошенко на вопрос, чтобы он посоветовал Дональду Трампу сказать на встрече с Путиным, ответил, что посоветовал бы сказать – убирайтесь вон из Украины. Вот, лидеры мировых держав и говорят об этом Путину. Громко говорят, так сказать.



По мнению аналитика, отказ Трампа Путину во встрече и полный его игнор на саммите G20 был достаточно дерзким и недипломатично резким. Путин никогда еще не получал таких публичных пощечин на весь мир. После агрессии в Керченском проливе и захват украинских кораблей, большинство стран Запада резко осудили Россию, требуя освобождения украинцев. Путин определенно унижен, и, по всей видимости, он может включать обратный отсчет, ибо украинский дипломатический корпус во главе с президентом Порошенко сделали и делают все возможное, чтобы цивилизованный западный мир задействовал против агрессора существенные механизмы сдерживания. Уверен, в этот раз Украину услышали.