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Путешественник во времени назвал год прибытия инопланетян на детекторе лжи
Люди познакомятся с пришельцами уже в 2028 году, отметил путешественник во времени. Мужчину зовут Ной, ранее о нём уже появлялась информация. Поскольку многие люди не до конца верят словам этого человека из будущего, он решил ответить на вопросы, будучи подключенным к детектору лжи.
По словам путешественника, он прилетел из 2030 года, так как именно тогда мир начнет кардинально меняться. Мужчина посчитал нужным рассказать людям нашего времени всю правду.
Сперва новость может напугать, ведь никто не знает настрой пришельцев. Как оказалось, инопланетяне не будут проявлять агрессию, в их планы не будет входить захват мира. У нас пришельцы научатся выращивать овощи и фрукты, а также заниматься животноводством. Странник отметил, что пришельцы до 2028 года вообще не занимались земледелием, поэтому новый опыт для них окажется полезным.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, инопланетянин, путешествие, детектор лжи
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