Смертельно опасная точка мира на грани катастрофы: кальдера Йеллоустона может взорваться в любую минуту

02.12.2018 17:29

За последнее время в опасном месте существенно изменились тепловые характеристики. Это повлекло за собой закрытие ряда гейзеров.

Ученые крайне обеспокоены создавшейся ситуацией и убеждены, что положение будет только усугубляться, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия".

ЧП происходит в кальдере (циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном, - ред) супервулкана Йеллоустон. Неутешительные данные огласили эксперты из Геологической службы Соединенных Штатов.

Ученые рассказали, что, начиная с сентября, резко стали меняться в данном регионе тепловые характеристики, что спровоцировало закрытие гейзеров. Выяснилось, что водные ресурсы кальдеры практически истощены, а гейзеры потеряли большое количество воды.

Ученые заявили, что температурные показатели в кальдере катастрофические – это может спровоцировать страшный взрыв.

По мнению экспертов, эти нехорошие процессы в Йеллоустоне могут существенно повлиять на сейсмическую активность на Аляске. Она, в свою очередь, может обрушить водоотводящие коллекторы и привести к паровым взрывам.

Ученые предупреждают, что магма все ближе и ближе поднимается к поверхности земного шара. Это вызывает колоссальные испарения воды.

Напомним, Йеллоустонский вулкан может истребить все живое на Земле.