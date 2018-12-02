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В Индии люди возвели в божество мотоцикл
Языческая община Индии создала новый объект поклонения и возвела в божество мотоцикл, сообщает Униан, передает zi.dn.ua.
Новым божеством стал мотоцикл легендарной марки Royal Enfield «Bullet 350». К нему люди приходят чтобы попросить безопасного путешествия.
Появился новый объект поклонения в результате ДТП тридцатилетней давности, которое сильно потрясло жителей штата Раджастан на северо-западе Индии.
Поклоняться «священному» мотоциклу начали в конце 90-х. Сейчас он стоит в стеклянной коробке, а вокруг него появились многочисленные сувенирные лавки, ресторан и гостиница.
Как и полагается у места поклонения разместили ящики для пожертвований, а на территории имеется свой священнослужитель. Ежедневно поклониться мотоциклу приходят сотни паломников.
Отметим, что ежегодно на дорогах Индии погибает около 150 тысячи человек.
Теги: Донбасс, безопасность, Индия, мотоцикл, Бог, путешествие, ДТП, язычество
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