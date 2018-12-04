- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- В Минске договорились о новогоднем перемирии на Донбассе16:45
- Посол Германии рассказал, что будет с новыми санкциями для России из-за нападения на Украину16:15
- У Путина сдали "принципиальные" позиции: РФ согласна обсуждать обмен захваченных моряков Украины - Песков 16:00
- В Израиле археологи обнаружили клад времен крестоносцев15:15
- В НАТО объяснили, как будут подавлять агрессию России14:30
- Крымский мост не достроят: на сооружении оккупантов обнаружили новую масштабную проблему14:03
- Бомба замедленного действия: Кабмин готовит заробитчанам новогодний «сюрприз»13:35
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности 10:16
«Крыма нам достаточно». Прилепин объяснил, почему РФ не присоединила ОРДЛО
Воевавший на стороне НВФ «ДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что Россия из страха не присоединила к себе неподконтрольную Украине часть Донбасса, пишет ДонПресс.
По его словам, он якобы сразу знал, что Кремлю с Донбассом не удастся реализовать сценарий оккупации Крыма. Он отметил, что «в Россию хотели слишком много регионов Украины», поэтому власти РФ просто не осилили аннексию такого числа территорий:
«Нет, я не верил, что это возможно, потому что Украина — огромная страна. И я знал плюс-минус примерно ситуацию по каждому региону Украины. То есть в Крыму было за присоединение к России примерно 90%, в Луганске — 85%, в Донецке — 80%, в Харькове — 75%, в Одессе — 60%. А дальше уже 40%. Но если бы Россия начала в этом участвовать, то совершенно непонятно, что делать с другими регионами. Хорошо, она признала Донецк и Луганск, но в Харькове, Одессе тоже „восстание“, и в Запорожье тоже „восстание“. И это колоссальное пространство, в котором Россия не могла справиться»
Также, Прилепин заявил, что Россия была «категорически против» проведения «референдума» на Донбассе:
«Там начинается „гражданская“ война, что может сделать Россия? Поэтому Россия была против того, чтобы Донбасс делал „референдум“. Россия — Крым, все, нам достаточно. А там начинается „революция“. Они говорят: „Нет, мы все равно проведем референдум. Мы хотим в Россию“. И Россия очень боялась этого».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ОРДЛО, Захар Прилепин
- Путин готов сдать Донбасс
- Крымские татары тотально бойкотировали псевдовыборы в Крыму
- Азовское море "окольцуют" автомобилями, чтобы решить экологические проблемы
- К Симферополю подтягиваются российские бронетранспортёры
- «Военкомы» ОРДЛО отслеживают передвижение мужчин призывного возраста
- Парубий: Украина освободит Донбасс и Крым, как это сделала УНР
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети