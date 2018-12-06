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Российская армия получила новое опасное оружие

06.12.2018 08:29
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Российская армия получила новое опасное оружие

Российской армии получила новые лазерные комплексы «Пересвет», которое в прошлом году презентовало Министерство обороны РФ.

Об этом российское военное ведомство сообщает на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

В Минобороны отмечают, что «1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы „Пересвет“, основанные на новых физических принципах». Кроме того, в ведомстве добавили:

«Оснащение ими Вооруженных сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчетов».



Теги: Россия, Донбасс, Минобороны, соцсети, лазерное оружие
 
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