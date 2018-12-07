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Аналитики спрогнозировали главные мировые события 2019 года
Этот прогноз звучит достаточно смело.
Уже по традиции датский банк Saxo Bank в очередной раз опубликовал маловероятный прогноз событий на 2019 год. Приведенные ниже факты способны оказать большое влияние на финансовые рынки, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Новости Планеты.
Так, эксперты банка сперва огласили отставку главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла: его якобы может уволить президент. Место данного специалиста займёт Нил Кашкари – президент Федерального резервного банковского учреждения Миннеаполиса. Данные сдвиги повлекут серьезное падение американской экономики в начале 2019 года, а уже летом кризис достигнет своего пика.
Другой прогноз касается покупки компании Tesla таким гигантом, как Apple. Компания откроет новые заводы в Китае и Европе, чтобы занять лидирующие позиции в производстве электромобилей.
Третье предсказание – введение транспортного налога по всему миру. Нововведение распространится на авиабилеты и тоннаж судов. Так, за тонну выбросов придется платить 50 долларов, что в два раза больше первоначальной оговариваемой стоимости.
Германия начнет претерпевать кризис в автомобильной сфере. Уже к 2040 году на продажи электромобилей будет приходиться 55%. Германия же только осваивает рынок электротранспорта.
Теги: Донбасс, прогноз, предсказание, аналитика
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