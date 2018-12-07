Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Монахини украли школьные деньги и спустили их в казино

07.12.2018 19:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Монахини украли школьные деньги и спустили их в казино

В США две монахини украли полмиллиона долларов из католической школы, в которой они работали, проиграли деньги в казино и избежали наказания. Об этом сообщает издание Daily Breeze.

Как сообщается, руководство католической школы Святого Иакова в городе Торранс, штат Калифорния (США), объявило, что две бывшие сотрудницы образовательного учреждения украли "значительную сумму денег". Это были бывшая директор школы сестра Маргарет Кроупер и преподаватель, сестра Лана Чанг.

Кражу заметили, когда церковная власть провела аудит расходов школы перед выходом Кроупер на пенсию после 28 лет работы. Независимый эксперт нашел "давно забытый" счет, на который женщины выводили средства.

После проверки Кроупер рассказала, что они годами воровали деньги и тратили на различные развлечения.

Представители архиепархии решили не выдвигать обвинения против женщин, а отправили их в разные монастыри. Такое решение приняли, потому что орден сестер святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать украденную ими сумму.

С таким решением не согласны родители учеников, они хотят жаловаться в прокуратуру.

"Мы были их банкоматом, люди знают это и хотят правосудия. А церковные власти хотят вернуть деньги, а не добиться справедливости", - рассказал один из родителей Джек Александер.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: США, Донбасс, казино, монах, воровство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх