Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Visa и MasterCard из-за санкций могут отказаться от работы с российскими банками

07.12.2018 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Visa и MasterCard из-за санкций могут отказаться от работы с российскими банками

Введение новых международных санкций против России может в значительной степени сказаться на российских банках и их работе с Visa и MasterCard.

Об этом говорится в материале издания Finanz, передает "Диалог.UA". Ранее Герман Греф, являющийся главой российского "Сбербанка", заявил, что санкции Вашингтона в отношении российского агрессора, которые вступят в силу в марте - апреле будущего года, будут очень чувствительными для экономики РФ.

Отмечается, что уже в январе 2019 будет введен новый пакет ограничительных санкций, которые затронут работу российского банковского сектора. Согласно имеющимся данным у российских властей, под новые ограничительные меры попадут один или два крупных российских банка, что приведет к частичному отключению системы Visa и MasterCard у банков-партнеров в РФ. При этом глава Сбербанка Герман Греф уверяет, что в 2019 году могут отключить от системы и все банки.

При этом ЦБ уже начал рассылку "писем счастья" всем банкам, в нем есть указания, согласно которым они должны следовать при отключении их банков-партнеров от систем Visa и MasterCard.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, банк, MasterCard, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх