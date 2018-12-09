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В неконтролируемом пункте пропуска «Изварино» полностью прекращено движение

09.12.2018 15:39
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В неконтролируемом пункте пропуска «Изварино» полностью прекращено движение

Через временно неконтролируемый пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ полностью прекращено движение как транспорта, так и пеших граждан.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«Спустя 5 минут после начала наблюдения в пункте пропуска на границе около н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район. За период своего присутствия там наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу ни в одном из направлений».



Теги: Донбасс, движение, граница, Луганская область, транспорт, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
 
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