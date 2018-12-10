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Эксперт сообщил, что произойдет с Россией, как только санкции приведут страну к нищете

10.12.2018 16:15
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Эксперт сообщил, что произойдет с Россией, как только санкции приведут страну к нищете

Бунт в России возможен лишь в том случае, если народ окажется в ужасающих условиях и за чертой бедности. Об этом сообщил журналистам народный депутат Рефат Чубаров, передает "Диалог.UA".

Ранее СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей. Он уверяет, что снять Путина с должности могут лишь российские олигархи и нищий народ. По его словам, первые пойдут на такой шаг лишь в том случае, если они начнут терять огромные доходы со своего бизнеса и больше не смогут контролировать газ, нефть и прочие способы обогащения.

Народ, по мнению Чубарова, может восстать против Кремля лишь при условии полного обнищания, которое сейчас наблюдается только в отдаленных регионах и в сельской местности.

При этом нардеп отметил, что Путин постарается сделать все, чтобы нищих людей было как можно меньше в столице и в близлежащих городах. Чубаров уверяет, что скоро санкции, направленные против России, начнут касаться каждого жителя и тогда бунт возможен. В России обанкротился ведущий высокотехнологический правительственный проект.


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, нищета, бунт, санкции
 
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