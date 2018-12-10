В аэропорту Тбилиси усилили проверку граждан с Украины

10.12.2018 20:52

В международном аэропорту Тбилиси пограничники более тщательно проверяют пассажиров мужского пола, прибывающих в Грузию из Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщают очевидцы, 10 декабря у некоторых пассажиров рейса Киев-Тбилиси пограничники забрали паспорта и провели их на дополнительный осмотр. Сообщается, что при этом проверяют только мужчин, а женщин пропускают без каких-либо препятствий.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что дополнительные проверки «являются обычной международной практикой».

«Это вторичное инспектирование, что является соответствующей процедурой в международной практике. Пограничники задают им вопросы, они пройдут проверку и обычно будут пропущены. Ничего особенного не происходит», — отметили в ведомстве.

Источник: https://donpress.com