- "Искандеры" и сотни танков у границы: зачем Россия пугает наступлением на Украину21:59
- Попадание в танк с 20 километров: артиллерия ВСУ получила новое смертоносное оружие18:38
- У Лаврова ответили на сообщения о ядерном оружии в Крыму13:28
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением13:12
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны12:30
- "Путин ненавидит Украину..." - в России рассказали, чего президент РФ никогда не простит украинцам11:32
- ВСУ благодаря военному положению получат более 200 единиц военной техники10:08
- ''Украинцы ждали десятилетиями'': Порошенко озвучил 3 ''ударные'' резолюции США20:55
- Эрдоган готовит военную операцию в Сирии18:31
- «Критически важно для России»: журналист озвучил цели Кремля в Азовском море18:15
Эрдоган готовит военную операцию в Сирии
За минувшие два дня Турция перебросила военную технику и отряды спецназначения на границу с Сирией. Об этом сообщил президент Рэджеп Тайип Эрдоган, сообщая о намерениях Анкары в ближайшее время провести операцию к востоку от реки Евфрат.
Местные СМИ сообщают, что вчера военные машины направились из города Килис в сторону населенного пункта Йайладагы в провинции Хатай. По предварительным данным, они будут дислоцированы на приграничных КПП в этом регионе.
Отмечается, что по словам Эрдогана, в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», находящиеся в этом регионе. Данный шаг Анкары, по мнению турецкого главы, поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит «сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Сирия, Эрдоган
- Путин надеется, но ему придется пережить шок, - Гернот Эрлер
- "Камрады, держим кулачки за лишнехромосомных!" - политолог об отправке войск РФ в Сирию
- Путин отправился в Сирию "не потому, что он сильный, а потому, что он слабый" - обозреватель The Washington Post
- В Донецке появились листовки, агитирующие за войну в Сирии
- В оккупированном Донецке Россия создает центр по вербовке на войну в Сирии
- Мнение эксперта: Россия в будущем получит еще несколько "горячих точек"
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ22:31
- В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией21:32
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- Пропагандисты получают отпор на вбросы о «насильственной мобилизации» на КПВВ18:09
- Из "ДНР" в Украину перевели заключенных17:43
- Украинский десантник публично извинился перед украинцами23:16
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ22:31
- "Искандеры" и сотни танков у границы: зачем Россия пугает наступлением на Украину21:59
- В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией21:32
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница19:07
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях