Названы имена парижских знаменосцев «ДНР»

12.12.2018 14:50

В сети назвали имена участников массового протеста «желтых жилетов», которые развернули на улицах Парижа флаг «ДНР». Об этом сообщил в Twitter блогер, пишущий под ником MrRevinsky, передает НАРОДНА ПРАВДА.

С флагом «ДНР» были замечены граждане Франции Фабрис Сорлен и Ксавье Моро. Информация об обоих мужчинах размещена в базе данных преступлений в Украине, поскольку они участвовали в войне на Донбассе на стороне российских оккупантов.

Моро также участвовал в открытии так называемого представительства «ДНР» в Марселе. Кроме того, в качестве «наблюдателя» он посещал «выборы» руководства «ДНР» 11 ноября.