Путин готовит "сюрприз" россиянам в День конституции: Россию ожидают грандиозные изменения

12.12.2018 09:00

В День конституции РФ, 12 декабря, президент Владимир Путин выступит с важным анонсом относительно будущего страны. Инсайдом о планах Путина поделился влиятельный telegram-канал "Старая площадь".

12 декабря РФ будет праздновать День конституции, которую Путин за почти 20 лет правления полностью обесценил.

Традицию "плевать" на главный закон страны он намерен продолжить и далее. "Завтра президентом будут анонсированы идеологические и управленческие изменения в Конституцию России", - сообщил ресурс, не уточнив, какие именно изменения ждут РФ.

Наверняка Путин попытается решить для себя проблему следующих президентских выборов, в которых не имеет права участвовать.

Ходят настойчивые слухи, что Путин наделит властью некий новый орган, который и возглавит уже до конца своей жизни. "Старая площадь" уверяет, что изменения в конституцию РФ планируется принять очень быстро - уже до конца нынешней зимы.

"В новый политический год пойдем с новыми декорациями", - предупредил telegram-канал.



Источник: www.dialog.ua