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Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод

12.12.2018 09:30
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Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод

Курьезный случай произошел в Ирландии.

Некоторое время назад Аманда Спарроу Лардж Тиг из Ирландии вышла замуж за привидение. Теперь женщина объявила о прекращении брачных уз. Пока что она не оглашает всех подробностей, но предупреждает дам о негативных особенностях контакта с духами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Аманда уже имела пять детей, когда вышла замуж за трехсотлетнее приведение пирата по имени Джек. По заявлению женщины, она устала от контактов с обычными мужчинами.

Аманда познакомилась с Джеком в 2014 году на вечеринке. Героиня истории ощутила энергетический комок, который оказался духом пирата. Аманда «встречалась» с Джеком два года, после чего решила узаконить отношения.

Свадьба состоялась у ирландского побережья на катере, взятом в аренду. На суше свадьбу проводить не позволили. Джека на церемонии заменял флаг черного цвета, который женщина всё время держала в руках. По словам героини истории, с казненным в 18 веке пиратом у неё был незабываемый секс.



Теги: Донбасс, Ирландия, развод, привидение
 
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