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В Германии узаконили третий пол
Парламент Германии проголосовал закон, разрешающий государственным органам регистрации состояния записывать в свидетельствах о рождении пол, который отличается от мужского и женского. Теперь интерсекс-немцы могут прописать в документах в графе пол слово "другой", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Помимо этого, граждане ФРГ получили возможность менять указанный ранее пол и имя.
Интерсекс - человек, рожденный с половыми признаками, которые по определению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, не соответствуют типичному определению мужского или женского тела. Это собирательный термин, который объединяет около 40 различных вариаций.
К определяющим пол половым признакам относятся хромосомы, половые железы, репродуктивные органы, гениталии и гормональные уровни.
Теги: закон, Германия, пол
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