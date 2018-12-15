Беларусь готовится к войне: министр обороны после совещания с Лукашенко сделал громкое заявление

15.12.2018 15:46

Министр обороны Беларуси Андрей Равков анонсировал усиление армии из-за попыток Кремля уничтожить территориальную целостность и суверенитет страны.

Внимание на важное заявление Равкова обратил влиятельный telegram-канал "Беларусь головного мозга", передает "Диалог.UA".

Кремль "раскрыл карты", публично объявив о скором присоединении Беларуси к РФ и создании некоего "Союзного государства".

Белорусский лидер Лукашенко на большой пресс-конференции подтвердил, что путинский режим прибег к экономическому шантажу, чтобы подчинить себе и уничтожить Беларусь как государство.

Он также собрал экстренное совещание на котором с высшим руководством страны договорился противостоять российской оккупации.

Сразу после совещания министр обороны страны выступил с важным анонсом. Он заявил о сокращении количества причин, с помощью которых молодые люди могут "откосить" от армии. "Говорит, слишком много умных развелось, получают отсрочку за отсрочкой, а служить некому", - уточнил ресурс.

Заявление весьма показательно. Власти Беларуси явно готовятся к возможному вторжению гибридных войск России.