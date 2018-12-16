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«Их тут нет». В соцсети опубликовано печальное фото из Крыма»

16.12.2018 13:54
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«Их тут нет». В соцсети опубликовано печальное фото из Крыма»

В сети опубликовали фото когда-то один из самых оживленных железнодорожных вокзалов города Джанкой во временно неподконтрольном украинским властям Крыму.

Печальное фото опубликовала на странице в Twitter «RoksolanaToday&Крым», передает donpress.com.

На снимке виден абсолютно пустой перрон — там нет ничего и никого, кроме военной грузовой машины и ее экипажа.

«Каждый Джанкой курортен по своему… Ж.Д. Туристы, ворота Крыма, чебуреки… Их тут нет», — подписала фото автор.

В комментариях пользователи поражаются запустению вокзала курортного региона.

«Господи, тут что, вымерли все люди?» — спрашивает она.



Теги: Донбасс, Крым, Джанкой, фото, курорт, железнодорожный вокзал, соцсети
 
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