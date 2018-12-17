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"Россия начала шаги по изоляции страны", - журналист пояснил, к чему это приведет
В последнее время правительство РФ сделало несколько ключевых шагов по изоляции страны от внешнего мира. Об этом сообщил журналист Мирослав Гай, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Российская Федерация находится в шаге от полного финансового коллапса, после которого могут исчезнуть инструменты торговли с цивилизованным миром.
Он отмечает, что несколько дней назад в России приняли директиву, согласно которой, страна полностью отказалась от иностранного софта в управлениях госаппарата.
По его мнению, "железный занавес" снова будет опущен в тот момент, когда Кремль сможет обходиться без всякого мирового инструментария.
На прошлой неделе в Государственную Думу был внесен проект закона, согласно которому предлагается создать альтернативу мировому Интернету на территории России.
Напомним, карты Visa частично отказались от работы с российскими банками и отменили гарантированное обслуживание по тем картам, которые уже работают в РФ. Также Гай напомнил, что с апреля почти всем сотрудникам силовых ведомств запретили выезжать из страны. Адмирал ВМС Британии Уэст заявил, что Третья мировая война может начаться после ввода войск Путина на Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Россия, Донбасс, изоляция
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