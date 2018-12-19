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Стало известно, когда прекратится вращение Земли
Если наша планета не будет уничтожена раньше, то настанет день, когда она остановится.
На протяжении миллионов лет наша планета вращается в одном направлении, и ее движение совпадает с направлением движения Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Учёные рассказали, что процесс вращения Земли замедляется, и через два триллиона лет планета полностью остановится. С помощью компьютерного моделирования исследователи установили, что на планете произойдут глобальные изменения, если она начнёт вращение в обратную сторону.
Во-первых, поменяются климатические пояса: Северная Америка превратится в пустыню, а Южную Америку будут покрывать влажные тропические леса. Центральная Африка покроется лиственными массивами, простирающимися до Ближнего Востока. Также Землю ждут глобальные климатические изменения.
Во всех европейских странах климат в зимние месяцы ужесточится, и ледниковый период будет продолжаться тысячи лет. В то же время ученые нашли и позитив в изменении вращения Земли. Они отмечают, что большая часть пустынь превратится в оазисы.
На месте бывших пустынь сначала начнёт расти трава, через какое-то время появятся деревья. Впрочем, исследователи отметили, что новые пустыни тоже могут появиться, в особенности на юго-востоке Америки, на юге Бразилии и на севере Китая. Океанский поток, который отвечает за перемещение тёплого воздуха, полностью исчезнет. Примечательно, что аналог этого потока может возникнуть в Тихом океане и переносить теплую массу воздуха в восточные регионы России.
Теги: Донбасс, космос, ученые, Земля
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