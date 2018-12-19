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В китайском городе запретили Рождество

19.12.2018 11:45
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В китайском городе запретили Рождество

Власти китайского города Лангфанг в провинции Хэбэй, где проживает более четырех миллионов человек запретили рождественские распродажи и ярмарки, а также другие рождественские празднования. Лангфанг хочет одержать победу в конкурсе чистых городов, сообщает Телеканал новостей «24».
Известно, что магазинам в городе запрещается продавать рождественские елки, выставлять рождественские украшения и гирлянды, а также устраивать уличные представления или стимулировать продажи на праздничные темы. Более того, костюмы Санта-Клауса, традиционные китайские рождественские яблоки и другие тематические продукты также запрещены.
Власти города предупредили, что будет контролировать выполнение этих запретов, и отправили наблюдателей для проверок с 23 по 25 декабря.



Теги: Китай, Рождество, запрет
 
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