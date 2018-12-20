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Россия активно перебрасывает военную технику в Крым. ВИДЕО
В северной части неподконтрольного Украине Крыма происходит передвижение российской военной техники.
Об этом сегодня в соцсетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.
Так, журналист издания «Крым.Реалии» зафиксировал в районе оккупированного поселка Первомайское колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, двигавшихся в сторону оккупированного Армянска. Кроме того, еще одна колонна российской военной техники разместилась недалеко от завода «Крымский титан», в нескольких километрах от трассы.
Комментируя происходящее, помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил:
«Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, военная техника, соцсети, ГПСУ
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