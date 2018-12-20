Россия активно перебрасывает военную технику в Крым. ВИДЕО

20.12.2018 21:33

В северной части неподконтрольного Украине Крыма происходит передвижение российской военной техники.

Об этом сегодня в соцсетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.

Так, журналист издания «Крым.Реалии» зафиксировал в районе оккупированного поселка Первомайское колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, двигавшихся в сторону оккупированного Армянска. Кроме того, еще одна колонна российской военной техники разместилась недалеко от завода «Крымский титан», в нескольких километрах от трассы.

Комментируя происходящее, помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил:

«Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий».