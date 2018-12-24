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Астрологи рассказали, каким будет следующий год
Прогноз составлен для каждого знака китайского календаря.
Согласно заверениям астрологов, год Свинки станет благоприятным для зарабатывания денег и разных инвестиций. Хозяйка года будет всякими способами помогать некоторым восточным знакам зодиака во всех сферах жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
• Крысу ждёт счастье и процветание в новом году.
• Бык своим трудолюбием значительно улучшит финансовое положение.
• Кролику рекомендуется немного отдохнуть, завести новые знакомства.
• Дракону нужно срочно пересмотреть свой жизненный путь, изменив некоторые сферы жизни.
• Змеям надо уже сейчас закаляться морально, так как в новом году придется преодолеть некоторые трудности.
• У Лошадей дела будут складываться лучше, чем в текущем году.
• Козам Свинка поможет реализовать планы и тайные желания, им стоит лишь начать реализовывать задуманное.
• Обезьянам надо тщательно анализировать все события в новом году, так как многое может изменить случай.
• Петухов посетит успех, им рекомендуется проанализировать качество некоторых отношений.
• Собакам стоит полагаться только на свои силы.
• Свиньям нужно сперва установить новые приоритеты, а затем уже двигаться к цели.
Теги: Донбасс, астрология, новый год, свинья, предсказание
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