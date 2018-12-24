«Будут сбивать пассажирские самолеты»: в Европе рассказали о новой угрозе Аль-Каиды

24.12.2018 17:00

Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес выступил с предупредительным заявлением, отметив, что Европе грозит серия терактов, передает replyua.net.

В частности, по словам политика, террористы «Аль-Каиды» начали осваивать технические средства, которые способствуют крушению пассажирских самолетов. В британской разведке также сообщают, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники.



«Угроза для авиации - реальна, «Аль-Каида» возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт», -сообщает заместитель главы британского МВД Бен Уоллес. В то же время он отмечает, что правительство Англии выделило $31,6 млн на программу МВД и министерства транспорта, целью которой является «обеспечения большей защиты самолетов» от действий террористов.