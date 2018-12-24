"Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж

24.12.2018 08:20

Неадекватное поведение Брежневой бросилось в глаза буквально с первых минут ее появления в студии в программе "Вечерний Ургант".

Певица, которая пришла вместе с мужем Константином Меладзе, то разговаривала сама с собой, то невпопад отвечала на вопросы ведущего. Он, как и Меладзе, не раз почувствовал себя неловко из-за странного поведения Брежневой, передает "Диалог.UA".

Некоторые пользователи Сети заявили, что Брежнева явилась на эфир пьяная. А поскольку артистка никогда не блистала умственными способностями, алкоголь и без того, по предположениям участников обсуждений, усугубил состояние певицы. Она странно подхихикивала, постоянно перебивала ведущего и все время пыталась привлечь внимание на свою сторону.





"Спрашивают Меладзе, а Вера вставляет везде свои 5 копеек, перебивает, отвечает за него, даже Ургант пытался ей намекнуть, но неа, бесполезно", "Мне показалось, что она немножко пьяненькая", "Я ее себе по другому представлял. Какая-то она никакая! Да и свои копейки вставляет везде, а на выходе выглядит очень тупо", "Что-то Брежнева в неадеквате, не?", "Как будто под кайфом", "Брежнева пьяна, однозначно", - пишут в комментариях под видео. Кроме того, пользователи Сети были явно разочарованы манерами певицы. "Я ее никогда не считала красивой...сейчас убедилась, что внешне, что внутренне...одно дно...она даже вести себя не может...манеры на нуле...", - написал один из комментаторов.



Источник: www.dialog.ua