Нибиру и ее жителей уничтожили взрывом: эксперты придали огласке то, что NASA тщательно засекретило

24.12.2018 20:00

В научной среде распространяется информация о том, что смертоносная Нибиру была уничтожена.

Произошло это совсем недавно. Очевидцы рассказали о яркой вспышке, зафиксированной в небе над США. А после последовала мощная взрывная волна, передает "Диалог.UA".

После произошедшего уфологи выдвинули версию, что NASA посредством мощнейшего секретного оружия ликвидировало загадочную планету Х. Как считают эксперты, Нибиру была уничтожена вместе с ее сверхжителями.

В то же время специалисты предположили, что более подробная информация о столкновении с планетой-убийцей замалчивается намеренно, дабы не пугать людей и не вызывать массовую панику среди населения.

Более того, пользователи соцсетей заявили, что уничтожение планеты Х – главная цель программы Mars InSight. Сейчас ученые разделились на два противоположных лагеря.

Первые утверждают, что Нибиру жива и конец света близок. Вторые упорно настаивают, что появление планеты на орбите Земли маловероятно. В свою очередь, эксперт Майк Уолл не исключает, что NASA тщательно убирает любые свидетельства о контакте с Нибиру. Напомним, из-за планеты-убийцы жители некоторых стран стали искать себе бункеры.

Также в Австралии нашли следы пришельцев с планеты Х.



Источник: www.dialog.ua