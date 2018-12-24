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Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
Ученые, изучая древние библейские писания, обнаружили сведения о конце света в книге пророка Исаии, а именно в 17 главе.
Согласно найденных пророчеств, конец света наступит после падения Сирии и ее столицы – Дамаска. Причем произойдет это путем разрушения всех городов и ухода из них людей. Датой этого события ученые называют январь 2019 года. По мнению пророка сразу же после падения Сирии на землю придет Иисус и наступит Судный День.
Проповедник Евангелия, американец Пол Бегли, назвал более точную дату – 22 января 2019 года. Связывает он ее с тем, что в священном писании существует ссылка на Кровавую луну, а астрологи и астрономы действительно предвещают восхождение такой луны, которую в народе именуют затмением, 21-22 января 2019 года.
Ранее Кровавую луну связывали с планетой Нибиру, которая должна была столкнуться с Землей 16 декабря 2018 года. Однако астрономы сразу отвергли данную гипотезу, сославшись на то, что если планеты не видно на орбите, значит, она и не появится.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, предсказание, конец света, январь
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