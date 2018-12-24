Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года

24.12.2018 07:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года

Ученые, изучая древние библейские писания, обнаружили сведения о конце света в книге пророка Исаии, а именно в 17 главе.

Согласно найденных пророчеств, конец света наступит после падения Сирии и ее столицы – Дамаска. Причем произойдет это путем разрушения всех городов и ухода из них людей. Датой этого события ученые называют январь 2019 года. По мнению пророка сразу же после падения Сирии на землю придет Иисус и наступит Судный День.

Проповедник Евангелия, американец Пол Бегли, назвал более точную дату – 22 января 2019 года. Связывает он ее с тем, что в священном писании существует ссылка на Кровавую луну, а астрологи и астрономы действительно предвещают восхождение такой луны, которую в народе именуют затмением, 21-22 января 2019 года.

Ранее Кровавую луну связывали с планетой Нибиру, которая должна была столкнуться с Землей 16 декабря 2018 года. Однако астрономы сразу отвергли данную гипотезу, сославшись на то, что если планеты не видно на орбите, значит, она и не появится.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, предсказание, конец света, январь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх