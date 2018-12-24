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Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы

24.12.2018 13:33
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Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не остановило падения цен на нее после рекордного более чем за год обрушения - цены на нефть продолжают оставаться на минимальных отметках, вызывая серьезное беспокойство в Кремле.

Информационные агентства сообщают, что цена февральских фьючерсов на нефть WTI находится на уровне 46,05 доллара.

На котировках лондонской бирже Brent находится в пределах 54,65 доллара за баррель. Журналисты сообщают, что падение цен на нефть спровоцировало и падение рубля к доллару до 69 рублей за единицу американской валюты.

СМИ напоминают, что цена на нефть является основой в доходной части российского бюджета, при этом падение стоимости резко сокращает российские доходы, что особенно опасно для Москвы в условиях санкций и закрытых внешних рынков займов. 

Журналисты сообщают, что страны ОПЕК попытаются вновь снизить добычу, стараясь поднять цену, однако произойдет это только в начале следующего года - согласно прогнозам аналитиков рынок в ближайшие месяцы может лихорадить, вызывая еще большие перепады цен на нефть. Нефть ускорила падение и рухнула на новое "дно": стали известны причины.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, цена, нефть, проблемы
 
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